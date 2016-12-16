Al Liceo Vinci il nuovo indirizzo ‘Liceo Matematico e delle Scienze’
Il liceo Leonardo da Vinci e l'Università Mediterranea ufficializzano il nuovo indirizzo sperimentale, unico a livello nazionale, che parte dall'anno scolastico 2017/18
16 Dicembre 2016 - 11:53 | di Redazione
Il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 16, nei locali della biblioteca del liceo scientifico Leonardo da Vinci, è prevista la conferenza stampa di sottoscrizione del protocollo con cui viene ufficializzata la sezione sperimentale del nuovo indirizzo “Liceo Matematico e delle Scienze”, promossa dal liceo reggino e dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Insieme al dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi ed al Magnifico Rettore Prof. Pasquale Catanoso, sottoscrittori della Convenzione, interverranno il dott. Massimo Esposito, Dirigente Tecnico MIUR-Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale dell’Istruzione, il prof. Massimiliano Ferrara, prorettore e professore di matematica e scienze economiche della Mediterranea e coordinatore scientifico del nuovo indirizzo, il Prof. Francesco Manganaro, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia della Mediterranea, il Prof. Giacomo Messina, Direttore del Dipartimento dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES), il prof. Francesco Buccafurri, coordinatore del corso di Laurea Magistrale Ingegneria Informatica e dei sistemi per le telecomunicazioni.
Come funziona il nuovo indirizzo
Il nuovo indirizzo di studi, unico nella struttura a livello Nazionale, sarà attivato in una prima classe a partire dall’anno scolastico 2017/18, e prevede in aggiunta al quadro orario settimanale di 27 ore, percorsi curriculari di tre ore settimanali (per un totale di 99 ore annue e 495 lungo tutto il quinquennio) e specificatamente: laboratorio fisica, Informatica e Logica, Laboratorio di chimica. Le discipline aggiuntive, inserite nel Piano di studio dello studente, saranno svolte presso i laboratori dell’Università Mediterranea ( gli studenti saranno accompagnati da apposito servizio navetta) e saranno curate da prof. universitari
L’intento del nuovo percorso è di accrescere e approfondire le conoscenze della Matematica e delle sue applicazioni, favorendo collegamenti fra la cultura scientifica e la cultura umanistica. Il fine diventa anche quello di incentivare negli studi alunni che si distinguano per serietà e impegno, con l’obiettivo di ampliare la loro formazione, rendendola il più possibile completa e omogenea, nonché potenziarne le loro capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica.
Come si accede: selezione per merito
L’accesso al corso del L.M.S. avverrà attraverso la selezione per merito scolastico, sulla base della valutazione finale ottenuta dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado di provenienza; in caso di esubero delle richieste (si potranno accettare massimo 30 studenti) si procederà alla somministrazione di una prova scritta predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico.
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