Il 23 ottobre al Liceo Da Vinci il convegno 'Cultura, Legalità e idee imprenditoriali' e la presentazione delle divise ufficiali degli studenti

L’Istituto Liceo Scientifico “L. Da Vinci” per giorno 23 ottobre p.v. alle h. 11.30 ha organizzato il convegno “Cultura, Legalità e idee imprenditoriali – fonti di riscatto del Sud” che si terrà presso i locali dell’Aula Magna dello stesso istituto.

All’evento, coordinato dalla dirigente scolastica prof.ssa Giuseppina Princi, presenzierà il Vice Presidente della Camera dei Deputati on. Mara Carfagna ed interverranno il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto, il deputato On. Francesco Cannizzaro, il deputato On. Jole Santelli ed il senatore Marco Siclari.

Nel corso della manifestazione saranno presentati al pubblico le divise ufficiali della scuola che indosseranno gli studenti durante gli impegni di rappresentanza dell’istituto. Una creazione nata dall’impegno degli stessi studenti e resa possibile grazie alla preziosa collaborazione del Maestro Orafo Gerardo Sacco e della sartoria Elida Boutique di Reggio Calabria, entrambi chiamati a presenziare l’evento.