Al Museo, inaugurazione della mostra “Presenze”
L'inaugurazione alle 18 con il soprintendente e il direttore regionale per i beni culturali; la mostra resta aperta fino al 30 settembre 2014
12 Giugno 2014 - 15:15 | di Redazione
Il soprintendente per i beni archeologici della Calabria, Simonetta Bonomi e il direttore del parco archeologico di Scolacium Maria Grazia Aisa, presentano l’inaugurazione della mostra “Presenze” di Umberto Michele Passeretti, giovedì 19 agosto 2014 alle ore 18.00.All’inaugurazione della mostra, interverrà il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria Francesco Prosperetti .La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 20 giugno al 30 settembre 2014.
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