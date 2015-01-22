Al PalaGallo di Catanzaro il concerto di Fiorella Mannoia

Dopo la grande apertura del PalaGallo, ex PalaCorvo, messo a norma dopo lunghi anni di chiusura, con il grande concerto di Claudio Baglioni, fervono i preparativi a Catanzaro per i prossimi grandi eventi che la città e con essa la Calabria, ospiterà a breve.

Organizzati da Maurizio Senese della Esse Emme Musica, con la partecipazione della Provincia di Catanzaro e il patrocinio del Comune di Catanzaro, in primavera arriveranno tre importanti eventi, uniche date per la regione: il 19 aprile ci sarà un concerto molto attesto, quello di Biagio Antonacci; mentre il 30 aprile ci sarà quello di Francesco De Gregori; ma la prima grande esibizione sarà quella di Fiorella Mannoia, il 27 marzo, con una data del tour “Fiorella live”, che ha già messo a segno diversi sold out.

Nel concerto, ascolteremo i successi della carriera della “rossa” interprete romana, e per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album “Fiorella”. Ancora una volta la Mannoia incanterà il pubblico con le mille sfumature della sua voce e canzoni senza tempo, scritte per lei dai più grandi autori italiani. “Fiorella live” sarà però una festa dedicata anche a tutti coloro che da anni seguono un’artista che attraverso la musica fa sognare, emozionare, riflettere. Sarà un abbraccio con tutto il suo pubblico per mezzo delle canzoni che hanno coronato la sua carriera da “Sally” a “Come si cambia”, da “L’amore con l’amore si paga” al coinvolgente singolo inedito “Le parole perdute”.