Al Palazzo della Cultura la mostra “Sentieri d’Aspromonte”

Dal 18 al 24 novembre presso le sale del Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria, sarà allestita la mostra fotografica “Sentieri d’Aspromonte – Identità, cultura e natura”: una significativa iniziativa artistica ideata dall’Associazione Culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il contributo dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, il patrocinio dell’assessorato alla Cultura e Legalità della Provincia di Reggio Calabria e con la collaborazione dell’Associazione “Momenti”.

Un inedito percorso fotografico per raccontare attraverso le immagini, in bianco e nero e a colori, dei fotografi: Antonio Macheda, Antonio Pitea, Antonello Diano, Tony Mezzatesta e Pasquale Russo, gli infiniti sentieri dell’Aspromonte che mettono in connessione l’identità storica e culturale dei centri urbani, la singolarità paesaggistica dei luoghi e la straordinarietà degli elementi naturali di un complesso eco-sistema.

L’inaugurazione della mostra, con una breve introduzione sulle tematiche paesaggistiche e culturali del nostro territorio, si terrà venerdì 18 novembre alle ore 16,30 alla presenza del presidente dell’Ente Parco Giuseppe Bombino e con la partecipazione dei fotografi, dei componenti delle associazioni e di quanti vogliano partecipare.

L’esposizione fotografica potrà essere visitata dal pubblico tutti i giorni – escluso il lunedì- dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.50 alle 17,30, con ingresso libero.

L’iniziativa rientra nel progetto “Sentieri d’Aspromonte” che nel mese di settembre e ottobre ha visto la realizzazione dell’iniziativa “Creativamente Parco” nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte e di Roghudi, coinvolgendo oltre cinquanta bambini in attività didattiche e ludiche finalizzate alla sensibilizzazione ambientale alla tutela del territorio.