Al ‘Panella-Vallauri’ la consegna del Premio ‘Italo Falcomatà’

Mercoledì 21 dicembre in Aula Magna la cerimonia del Premio dedicato al sindaco e docente scomparso, con il concorso letterario sul rapporto tra Reggio e i flussi migratori

Mercoledì 21 dicembre alle ore 9.00 presso l’ Aula Magna dell’I.T.T. “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria si svolgerà la manifestazione di consegna del Premio intitolato a Italo Falcomatà.

Un appuntamento annuale che, in ricordo del compianto Sindaco e Docente dell’Istituto Industriale reggino, premia l’alunno più meritevole e dedito ad attività di volontariato della scuola.

Quest’anno l’alunno premiato è Umberto Pirrello della classe VCT.

Saranno, inoltre, premiati i tre migliori alunni che hanno partecipato al Concorso letterario “Italo Falcomatà” giunto alla sua quarta edizione.

Il tema scelto per il concorso di quest’anno riguarda il rapporto tra la città di Reggio Calabria “città amorevole e compassionevole, nonostante il momento economico” e i continui flussi migratori che la stanno interessando. Tema non casuale, ma in assoluto collegamento con le iniziative di solidarietà della scuola tra le quali la partecipazione alla Carovana solidale con docenti e alunni che si sono recati nei campi dei profughi curdo-siriani in Grecia, sino al confine con la Macedonia, per prestare assistenza e documentare le condizioni di sopravvivenza dei profughi siriani.

L’ITT “Panella_Vallauri”, diretto dall’instancabile Prof.ssa Anna Nucera, si conferma così, attraverso le innumerevoli iniziative intraprese nei diversi campi della cultura e della solidarietà, una scuola aperta al territorio ed in continuo collegamento con esso. Una scuola che seguendo l’insegnamento di due grandi suoi docenti Don Italo Calabrò e Italo Falcomatà, opera all’insegna del motto “Nessuno escluso mai”.