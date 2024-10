Al Parco Ecolandia la domenica “Social-Green”

Il 9 aprile si riaprono i cancelli del Parco Ecolandia per la domenica “Social-Green” in cui la cooperativa “Collina del Sole”, una delle anime che arricchisce la compagine sociale di Ecolandia, sarà promotrice di attività e iniziative di condivisione degli spazi agricoli e produttivi della struttura che culmineranno in un grande picnic a base di prodotti biologici e rigorosamente tradizionali sugli spazi liberi del parco.

Le attività continueranno nel pomeriggio con la riapertura del “Cantiere Musica”, il club di appassionati delle sette note che concorrono a creare la colonna sonora del Parco. Ma quella del 9 aprile sarà solo la prima data di una stagione turistica ricca di eventi e manifestazioni ludiche e culturali e che si concluderà con la festa della Madonna della Consolazione.

GIORNATA GREEN “I BUONI FRUTTI” PROGRAMMA:

Una giornata all’insegna della condivisione e della partecipazione: attività e giochi per bambini, intrattenimento e tanto altro!

INIZIO DELLE ATTIVITÀ ORE 10

Musica e animazione diffusa per bambini con mascotte

Laboratori agricoltura

Laboratori artigianato