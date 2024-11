Al Parco Ecolandia vanno in scena Spettacoli della Natura – Evoluzione

di Vincenzo Comi – Il Forte di Arghillà sempre più vicino alla città e ai cittadini. Continuano le iniziative culturali del Parco Ecolandia dove questa mattina, in un’affollata conferenza stampa, è stato presentato l’ennesimo evento che si pone come obiettivo quello di coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo.

Dopo l’esperienza del FACE Festival, ad Ecolandia va in scena “Spettacoli nella natura – Evoluzione”.

Il 23, 24 e 25 ottobre sarà scenario del Festival una particolare kermesse che vedrà alternarsi, nell’arco dei tre giorni, decine di artisti ed eventi.

“Saranno tre giorni di spettacoli che spazieranno dal teatro alla musica e dalla letteratura all’arte urbana – spiega il direttore artistico Emanuele Milasi – Tre giorni importanti per la città perché si intende con questo festival rivalutare ancora di più un parco che è e deve essere inteso come il parco della città impostato su una rivalutazione urbana ed ecologica di alto livello. Saranno presenti eccellenze nazionali come Giorgio Vasta, uno dei più grandi autori contemporanei, finalista al Premio Strega con “Il Tempo materiale” e sceneggiatore di un film pluripremiato come “Via Castellana Bandiera “, la compagnia teatrale “Officine Jonike delle Arti” con “La morte addosso” e ancora si terrà la performance di marionette del Teatro delle Rane, dedicata ai più piccoli e non solo. Tutti gli spettacoli hanno l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e variegato. Il Parco Ecolandia è sempre stato uno spazio che deve essere utilizzato per poter dare espressione alla musica, al teatro e alla cultura in generale.”

“Spettacoli nella natura” è, come afferma lo stesso direttore artistico, evoluzione. Uno sviluppo che interessa la proposta culturale della città.

Presenti alla conferenza stampa, moderata dal responsabile comunicazione del Parco Ecolandia Marcello Spagnolo e dal portavoce del Sindaco Falcomatà Franco Arcidiaco, anche il rapper Simone Squillace in arte Mad Simon ed il primo cittadino avv. Giuseppe Falcomatà.

“Sono felice di essere stato coinvolto nell’organizzazione della giornata di sabato 24 ottobre – spiega Simone Squillace – L’evoluzione di cui tratta il festival toccherà il rap e l’arte di strarda. Abbiamo indetto un concorso musicale dal titolo “Track your way” che ha come fine l’individuazione delle migliori canzoni RAP inedite. I finalisti faranno parte della coompilation Track your way prodotta da Ecolandia e la miglior canzone selezionata vincerà la produzione di un videoclip del valore di 1.000 €. Durante la serata di sabato si terrà anche il concerto di Hyst, noto rapper, attore e regista.”

Spettacoli della natura vuole però tracciare anche qualcosa di utile e che rimanga all’interno della città. Dieci writers dipingeranno sempre nella giornata di sabato 24 ottobre un muro dell’arteria Via Scopelliti, la strada che collega l’autostrada al Parco Ecolandia per dare colore e vita alla periferia.

Soddisfatto del festival il sindaco Giuseppe Falcomatà entusiasta per la riqualificazione urbana che offre “Spettacoli di natura”.

“Il Parco Ecolandia deve essere considerato come il parco della città e dei cittadini. Tanto è stato fatto ma tanto ancora si deve fare perchè attorno a questo parco ruotano tematiche importanti inerenti il mondo della bellezza e della cultura. Le giornate del 23-24-25 ottobre e l’intero Festival è sostenuto da questa amministrazione. E’ un Festival che permette alla nostra città di diventare un museo a cielo aperto. Le esperienze di altre città non possono che confermare come iniziative come queste siano vincenti.”

L’iniziativa è finanziata nell’ambito degli “Eventi culturali a sostegno della stagione turistica 2015 a valere sul Poin Fesr 2007/2013 – Dipartimento Turismo Regione calabria.”

Per tutti gli eventi consultare il link: http://www.parcoecolandia.it/ecosite/spettacoli-nella-natura-evoluzione/