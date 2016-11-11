Al Pianeta Viola apre il merchandising ufficiale ‘Orange store’

Sarà inaugurato sabato prossimo 12 novembre alle ore 16 presso la segreteria del Pianeta Viola l’“Orange store” con il merchandising ufficiale della stagione 2016/2017.

Nel punto vendita saranno disponibili fino al 30 novembre in edizione limitata (pezzo unico numerato) le canottiere ufficiali di gara celebrative con il numero 50 e il nome Viola sul dorso:

n.200 Canottiere ufficiali numerate da 001 a 200 “Jersey Limited 50th” di colore arancione

n.30 Canottiere ufficiali numerate da 01 a 30 “Jersey Limited 50th” colore nero, autografate

n.20 Canottiere ufficiali numerate da 01 a 20 “Jersey Limited 50th” colore bianco, autografate

n.50 Felpe Zip “Original Orange 1966”numerate da 01 a 50

La numerazione progressiva e la serie limitata rende ogni pezzo unico.

Saranno inoltre disponibili i seguenti articoli:

FELPA Cappuccio ORANGE FLUO

T Shirt Orange

T Shirt BlackOrange

Le divise ufficiali da gara personalizzate (canottiera e pantaloncini stampate in sublimatico) potranno essere ordinate attraverso il MODULO/RICEVUTA D’ORDINE disponibile presso lo store, con consegna entro 30 giorni presso il Pianeta Viola o, con sovrapprezzo, con spedizione a casa.

Le divise ufficiali, disponibili per tutti i giocatori del roster e per ogni taglia, possono essere personalizzate con il nome e numero (da 00 a 99) prescelti.

Il listino prezzi è disponibile e consultabile presso il sito web www.violareggiocalabria.it

Per ogni ulteriore informazione, inviare una e-mail a info@violareggiocalabria.it.