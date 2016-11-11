Al Pianeta Viola apre il merchandising ufficiale ‘Orange store’
Sabato alle 16 l'inaugurazione dello store con le canottiere celebrative numerate del 50° e le divise ufficiali personalizzabili
11 Novembre 2016 - 12:06 | di Redazione
Sarà inaugurato sabato prossimo 12 novembre alle ore 16 presso la segreteria del Pianeta Viola l’“Orange store” con il merchandising ufficiale della stagione 2016/2017.
Nel punto vendita saranno disponibili fino al 30 novembre in edizione limitata (pezzo unico numerato) le canottiere ufficiali di gara celebrative con il numero 50 e il nome Viola sul dorso:
- n.200 Canottiere ufficiali numerate da 001 a 200 “Jersey Limited 50th” di colore arancione
- n.30 Canottiere ufficiali numerate da 01 a 30 “Jersey Limited 50th” colore nero, autografate
- n.20 Canottiere ufficiali numerate da 01 a 20 “Jersey Limited 50th” colore bianco, autografate
- n.50 Felpe Zip “Original Orange 1966”numerate da 01 a 50
La numerazione progressiva e la serie limitata rende ogni pezzo unico.
Saranno inoltre disponibili i seguenti articoli:
- FELPA Cappuccio ORANGE FLUO
- T Shirt Orange
- T Shirt BlackOrange
Le divise ufficiali da gara personalizzate (canottiera e pantaloncini stampate in sublimatico) potranno essere ordinate attraverso il MODULO/RICEVUTA D’ORDINE disponibile presso lo store, con consegna entro 30 giorni presso il Pianeta Viola o, con sovrapprezzo, con spedizione a casa.
Le divise ufficiali, disponibili per tutti i giocatori del roster e per ogni taglia, possono essere personalizzate con il nome e numero (da 00 a 99) prescelti.
Il listino prezzi è disponibile e consultabile presso il sito web www.violareggiocalabria.it
Per ogni ulteriore informazione, inviare una e-mail a info@violareggiocalabria.it.
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