Al Polimeni il Torneo open maschile pre-quali per il Foro Italico

Prosegue a ritmi intensissimi (circa 30 match al giorno) sui campi in terra rossa del Ct “Rocco Polimeni” il torneo open maschile di pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia. Ben 184 iscritti (142 nei tabelloni intermedi e 42 nel tabellone principale riservato ai seconda categoria, cui andranno ad aggiungersi 8 qualificati) si stanno dando battaglia per conquistare l’unico posto disponibile al torneo finale di pre-quali (prologo del master 1000 capitolino) che si terrà a Roma dal 30 aprile al 5 maggio.

Oggi sono in programma i primi incontri del tabellone principale, ricco di tennisti esperti e di giovani talenti emergenti del circuito nazionale.

L’entry list e le teste di serie

L’entry list è di livello assoluto. Favoriti d’obbligo sono il siracusano Alessio Di Mauro (n° 1 del seeding), il mazarese Omar Giacalone (testa di serie n° 2) e i laziali Matteo Fago e Federico Bonacia, accreditati rispettivamente della terza e quarta testa di serie.

Esordiranno tutti venerdì 25 aprile, così come i beniamini di casa Andrea Grazioso (n° 5) e Corrado Summaria (n° 6), molto attesi dal pubblico reggino. Specie quest’ultimo, stella della Nazionale Under 18 e recente finalista al torneo Itf di Cordoba in Argentina, vorrà ben figurare sui campi di casa e confermare i progressi palesati negli ultimi mesi.

Gli altri tennisti del Ct Polimeni

In tabellone ci sono altri tre atleti tesserati per il Ct Polimeni: il reggino Emanuele Tarsia e le new entry siciliane Nicolò Schilirò e Mirko Cutuli, nona e decima testa di serie del torneo. Tutti loro difenderanno i colori del circolo reggino al campionato affiliati Fit di serie A2 al via ai primi di aprile.

Fino a domenica prossima sportivi e appassionati potranno dunque usufruire (e lo potranno fare con ingresso libero) di uno spettacolo tennistico di qualità eccelsa.

Le fasi finali in televisione

Ricordiamo che le fasi conclusive del torneo (semifinali e finale) saranno riprese dalle telecamere di Supertennis (canale 64 Dtv e 227 Sky), che ha incluso il Ct Polimeni tra le otto sedi privilegiate dalla copertura televisiva.