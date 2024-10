Al porto di Reggio Calabria in arrivo la nave da crociera AidaStella del Gruppo Costa Crociere

L’Amministrazione comunale ha disposto una serie di servizi dedicati ai crocieristi: aperti siti archeologici e culturali, attivo il city tour guidato di Atam, al Miramare le eccellenze gastronomiche ed artigianali del territorio reggino

Costa Crociere torna a Reggio Calabria. Dopo la straordinaria esperienza dello scorso mese di aprile, è previsto per domani 2 giugno, Festa della Repubblica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, l’attracco al porto di Reggio Calabria della nave da crociera AidaStella, ultima nave varata dalla compagnia Aida Cruises, del gruppo Costa Crociere. Settima imbarcazione della serie Sphinx, ultima in ordine di tempo ad essere varata, l’11 marzo del 2013, Aida Stella porta con sé oltre 2500 passeggeri, provenienti soprattutto dai Paesi del nord Europa, e 600 membri di equipaggio.

L’Amministrazione comunale, di concerto con le Associazioni operanti sul territorio nel settore del turismo e dell’accoglienza, coordinate dall’Assessore alle Attività Produttive Saverio Anghelone, dall’Assessore al Patrimonio Storico Artistico Archeologico e Paesaggistico Irene Calabrò, e dal Consigliere Delegato al Turismo Giovanni Latella, ha predisposto una serie di opportunità dedicate ai crocieristi in arrivo che non hanno prenotato le escursioni organizzate, di visitare le principali attrazioni cittadine.

Già dalle prime ore della mattina sarà disponibile al porto il bus turistico scoperto dell’Atam City Tour, che accompagnerà i crocieristi in giro per il centro cittadino toccando tutti i principali luoghi di interesse: Piazza Indipendenza, il Monumento a Ibico, il Palazzo Miramare, l’Arena dello Stretto, il Monumento ai Caduti, le Mura Greche, le Terme Romane, Palazzo Zani, la Villa Comunale, la Cattedrale Cittadina, la Chiesa degli Ottimati, il Palazzo del Tribunale, il Castello Aragonese, Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, Palazzo Corrado Alvaro, il Palazzo del Governo, il Teatro Comunale, la Pinacoteca Civica, l’Area Sacra Griso Laboccetta ed infine il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia.

Le principali attrazioni turistiche saranno presidiate dagli studenti dell’Istituto Tecnico per il Settore Economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria che illustreranno ai crocieristi le peculiarità del luogo. Per tutta la giornata i “Volontari per il patrimonio culturale” del Touring Club Italiano assicureranno l’apertura della necropoli ellenistica, all’interno del MArRC, ed il sito ipogeo di Piazza Italia. Il Museo Diocesano e la Chiesa degli Ottimati a Reggio Calabria effettueranno un’apertura straordinaria per consentire ai crocieristi presenti in città, ma non solo, la visita dei due importanti siti culturali. Saranno presenti in Museo e a piazza Duomo, ad accogliere e orientare i turisti nelle visite, alcuni studenti dell’Ite “Raffaele Piria” mentre la Chiesa degli Ottimati sarà presidiata dai volontari dell’Associazione Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio.

Al Grand Hotel Miramare invece saranno di scena le eccellenze enogastronomiche ed artigianali del territorio reggino. L’Amministrazione comunale, di concerto con le Associazioni di categoria, ha predisposto uno spazio espositivo, al piano terra dello storico Hotel, a disposizione dei turisti in arrivo. I crocieristi, che potranno raggiungere il Lungomare a piedi o in bus, avranno la possibilità di apprezzare le creazioni degli artigiani reggini e successivamente spostarsi sul Corso Garibaldi, dove le attività commerciali potranno rimanere aperte per lo shopping tour dei crocieristi.