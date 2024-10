Al prefetto Gabrielli, la Presidenza Onoraria della Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato

Al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, è stata conferita la Presidenza Onoraria della Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato.

A consegnarla, in un incontro tenuto al Viminale, il Presidente Nazionale di DONATORINATI della Polizia di Stato, Claudio Saltari, e il Vice Presidente, Luca Repola. “Sono contento e, allo stesso tempo, onorato – ha dichiarato il Capo della Polizia, Prefetto Gabrielli – di ricevere la Presidenza Onoraria dell’Associazione Donatori Volontari della Polizia, che esprime e testimonia con il suo impegno quotidiano l’essenza massima dell’essere al servizio del cittadino e, nel caso di specie, di coloro i quali hanno particolarmente bisogno d’aiuto.

Questa – ha continuato Gabrielli – è la Polizia che preferisco, quella “solidale”, che interpreta così profondamente lo spirito della nostra missione di poliziotti: “Esserci sempre”.

“Il Capo della Polizia – ha dichiarato il Presidente Nazionale Saltari – ormai da anni si spende personalmente e con profonda convinzione per la causa della donazione di sangue. Il suo esempio, da rappresentante di una delle massime istituzione del Nostro Paese e nondimeno di semplice donatore, è per la Associazione motivo di orgoglio e uno sprone a perseguire con sempre maggiore tenacia la nostra azione in favore di chi vive una condizione difficile. Desidero quindi – ha continuato Saltari – ringraziare ancora una volta il Prefetto Gabrielli per la sensibilità, l’attenzione e il fattivo contributo offerto alla causa della donazione, certo che il suo esempio sarà seguito da tanti poliziotti e non solo. La carenza di sangue, secondo i dati ufficiali, è una criticità sempre maggiore pressoché in tutta Italia: la Polizia, attraverso la nostra Associazione, – ha concluso Saltari – è in prima fila anche su questo fronte, nell’interesse generale della collettività”. Nell’occasione, il Prefetto Gabrielli e il Presidente Nazionale Saltari hanno sottoscritto un importante protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Associazione DONATORINATI Polizia di Stato, finalizzato a favorire e promuovere le iniziative dell’Associazione per il raggiungimento dello scopo e delle finalità sociali, tra il personale dipendente della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, le Questure e le articolazioni territoriali delle specialità della Polizia di Stato. L’Associazione DONATORINATI conta oggi oltre 10.000 iscritti tra donatori e volontari, tra poliziotti e non, ed opera in nove regioni italiane.