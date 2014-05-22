Al reparto di pediatria dei Riuniti di RC la ‘Festa dei bambini: primavera della vita’

Una giornata di sorprese e sorrisi. Un regalo per i più piccoli da parte delle realtà associative che operano all’interno del reparto di pediatria degli OO.RR. di Reggio, ABIO RC, AVO RC, Croce Rossa Italiana, Insegnanti Scuola in Ospedale e Associazione Pagliacci Clandestini.

La “Festa dei bambini: primavera della vita”, in programma per venerdì 30 maggio, sarà occasione per mettere in mostra i lavori realizzati dai piccoli degenti, in un’esposizione dal titolo “Pediatria in allegria”, che sarà allestita nell’androne del reparto (VI piano) dalle ore 11.00 alle 18.00.All’evento saranno presenti il Direttore Generale Dott. Bellinvia, il primario di pediatria il dottor Costantino, e i piccoli autori ai quali saranno rilasciati degli attestati.

Si invitano i giornalisti e la cittadinanza tutta.