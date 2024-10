Al Cilea l’attesa finale di “Facce da Bronzi”

Al teatro “Francesco Bora” di Gioiosa Marea con la selezione per il Sud-Italia si è concluso il tour di selezioni lungo lo stivale alla ricerca dei comici più originali e brillanti della V edizione del Festival nazionale del cabaret “Facce da bronzi” ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio del comune di Gioiosa Marea. Ad aggiudicarsi gli ultimi posti per la finalissima: al terzo posto il duo reggino Aldo al Quadrato (Aldo di Giuseppe, Aldo Zumbo con la partecipazione di Massimo Sgrò) con i personaggi dei Bronzi di Riace, secondo classificato il napoletano Michele Palmiero interprete di un ironico monologo sul teatro e le sue ambigue parti, primi classificati con il premio “Un Sorriso per Gioiosa Marea” il duo comico i Fusibili (Cristian Abbate – Salvatore Iacono) da Caltanissetta premiati dal sindaco Eduardo Spinella e interpreti di uno sketch musicale basato su mimica e interpretazione. Il premio del pubblico e della critica è andato alle giovani Tap del Tap (Jessica Salmeri e Gracy Corona) votate dal numeroso pubblico presente in sala attraverso un sistema di votazione web. La gara condotta e intervallata dagli sketch del duo comico Moka (Daniele Sottile e Carmelo Truglio), comici del format televisivo “Fucina cabaret” in onda sul canale Nazionale 24, ha visto esibirsi tra i partecipanti anche i messinesi Cric e Croc (Stefano Basilio Saccone e Rocco Albino Amedeo) Cosimo Briguglio e il palermitano Enzo Carnese. Una serata coinvolgente, con un pubblico attento trascinato dall’esplosiva comicità della simpaticissima Mariuccia Cannata in arte “Pipitonella” della trasmissione “Insieme” di Antenna Sicilia e attrice della fiction il commissario Montalbano. Con l’ultima selezione per il Sud-Italia si completa la rosa dei finalisti che il 21 maggio si sfideranno per conquistare l’ambito premio “Facce da Bronzi – 2017” al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria in una serata presentata dal duo comico “I non ti regoli” (Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza) e con ospite direttamente da Colorado il noto comico Giovanni Cacioppo. L’iniziativa giunta alla quinta edizione e con importanti collaborazioni nazionali nel settore, è inserita all’interno del programma del “Festival delle Arti della Magna Grecia” ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” e finanziata con i fondi PISU del Comune di Reggio Calabria. Per assistere alla finale del festival è possibile prenotare e acquistare i biglietti al costo simbolico di 5 euro, presso il botteghino del teatro Cilea di Reggio Calabria – 0965.312701 – 340.9100925. Info e dettagli: www.festivalfaccedabronzi.it – www.festivalartimagnagrecia.it