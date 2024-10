Al Teatro Cilea arriva il gruppo Gospel americano ‘The Harlem Voices’

Per il tradizionale concerto di beneficenza organizzato dalla Fondazione GIUSEPPE MARINO, diventato ormai un atteso appuntamento della programmazione del Teatro Cilea, il 26 dicembre 2017 arriva il gruppo Gospel statunitense The Harlem Voices featuring Eric B.Turner.

Il progetto nasce ad Harlem, New York. Dopo anni di lavoro all’interno di importanti formazioni gospel, i membri di questo ensemble decidono di formare un loro coro, intorno alla figura di ERIK B. TURNER, Pastore del Worship Center Church of Harlem il quale prende le redini del gruppo e lo rende un riferimento importante nella Comunità di Harlem, non solo dal punto di vista musicale, ma anche come veicolo per supportare, attraverso una serie di concerti benefici, le necessità delle chiese del quartiere. Ora la ricchezza di questa esperienza arriva in tour anche in Europa.

Artisticamente, gli Harlem Voices amano dilatare i confini del gospel fino al soul e al funky, unite a piacevoli coreografie, proponendo il repertorio tradizionale del Gospel.

Tutti i componenti del gruppo hanno almeno 20 anni di esperienza nel mondo della live music, hanno cantato e suonato nei più prestigiosi gruppi gospel, soul e rock, oltre ad aver collaborato con nomi illustri come Mariah Carey e U2, solo per citarne alcuni.

Una parola in più va spesa per il Pastore e leader del gruppo Eric B.Turner, da alcuni anni voce solista negli attuali Temptations e Drifters, e in diversi musical di Broadway quali “Rent” e “Little Shop of Horrors”; ed inoltre attore in serie televisive celeberrime quali Law & Order” e “CSI:NY”, ed in film tra cui “American gangster” di Ridley Scott.

ERIK B. TURNER ha cantato con Mariah Carey, Anthony Hamilton, Anita Baker, Chaka Khan, Michael McDonald. Si è anche esibito al concerto Inaugurale della Presidenza di Barack Obama.

Pertanto oltre ad essere una occasione unica di ascoltare un autentico coro Gospel che viene dalle strade di Harlem, sarà una opportunità di fare un gesto benefico. Parte dell’incasso infatti sarà devoluta in favore dell’ANDREA’S DREAM Onlus un’associazione con sede a Saline Joniche, che opera e sostiene la ricerca contro la leucemia. Associazione creata in memoria di Andrea Pagliaro, un ragazzo scomparso a soli 23 anni, a causa di questa malattia.