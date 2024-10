Al Teatro Cilea la “Messa da Requiem” di Giuseppe Verdi

Grande attesa a Reggio Calabria per la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi che verrà eseguita il 5 gennaio prossimo al Teatro Comunale Francesco Cilea con inizio alle ore 21.

Si tratta del secondo importante appuntamento della stagione di canto lirico e opera del Progetto “Alziamo il Sipario” voluto dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Traiectoriae e la direzione artistica di Domenico Gatto.

La proposta del Requiem verdiano costituirà davvero per gli spettatori una opportunità rara non solo perché una delle poche esecuzioni reggine del capolavoro musicale risale a quasi dieci anni fa ( nel 2008 in occasione del centenario del terremoto del 1908 ) ma , soprattutto, per l’assoluto prestigio dell’intero cast artistico .

Insieme a due realtà musicali d’eccellenza come l’Orchestra del Teatro Francesco Cilea e il Coro Lirico Francesco Cilea diretto dal Maestro Bruno Tirotta ( per l’occasione irrobustito nell’organico come prevede la partitura di Verdi) canteranno, come solisti, quattro interpreti straordinari.

Non si può non iniziare, difatti, citando il Basso Roberto Scandiuzzi , personalità canora di livello mondiale che ha interpretato il Requiem sotto la direzione, fra gli altri, di Zubin Metha, Riccardo Muti, James Levine, Michel Plasson e Claudio Abbado ( con quest’ultimo in una indimenticabile incisione storica del ’95 con i Berliner Filarmoniker) e che solo nel 2017 ha cantato questa composizione a Sidney e a Helsinki.

Con lui il soprano Liliana Marzano che, dopo una pausa di pochi anni dedicati con passione alla didattica e all’insegnamento, torna ad esibirsi con l’eleganza di sempre e una rinnovata maturità vocale ( c’è grande aspettativa per il suo debutto nel ruolo di Madama Butterfly sempre al Cilea il 16 febbraio ). A completare il quartetto dei solisti due giovani e già apprezzati cantanti georgiani : il tenore Misha Sheshaberidze ( già protagonista in Italia a Verona ) e il mezzosoprano Sofia Janelidze ( che canterà nel 2018 nell’annuale edizione celebrativa milanese del Requiem che si terrà in San Marco a Milano : la chiesa in cui il capolavoro verdiano vide la luce il 22 maggio 1874 a un anno dalla scomparsa di Alessandro Manzoni.

Il Requiem di Reggio Calabria sarà, infine diretto da una giovane donna Viliana Valtcheva : musicista bulgare già apprezzata in importanti teatri e festival europei: a lei il Dionysia Opera Festival di Corfù ha affidato, nel 2017, la direzione delle quattro opere in programma.