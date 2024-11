Al Teatro ‘Siracusa’ il concerto di Carnevale ‘Il maestro di Cappella’

Il Teatro Politeama Siracusa e l’Horcynus Festival 2014 si preparano ad ospitare un’altra prima musicale in città, questa volta nel solco della tradizione della musica classica e orchestrale. Sabato 1 marzo, alle ore 21.00, l’Orchestra del Teatro Comunale Francesco Cilea propone al pubblico il Concerto di Carnevale “Il maestro di cappella” di Domenico Cimarosa, intermezzo giocoso per voci di basso – baritono, cantante e direttore d’orchestra il maestro Alessandro Tirotta.E’ un omaggio a un’opera unica nel suo genere e mai rappresentata in città, un intermezzo giocoso che ironizza sul ruolo del maestro di cappella settecentesco, ovvero il compositore di musiche religiose e il direttore di cantori e musicisti, intento a bacchettare per tutto il tempo gli strumentisti. E insieme è l’occasione per un salto indietro nel tempo di decenni, a quando il Teatro Politeama Siracusa e l’annesso caffè oggi scomparso, ospitavano gran soirée per le principali festività, San Silvestro e Carnevale su tutte. E dato che il Concerto di Capodanno si è chiuso con sold out e standing ovation del pubblico, la Fondazione Hocynus Orca e la cooperativa Orchestra del Teatro Cilea non hanno voluto mancare l’appuntamento con le festività carnevalesche.Il concerto, rappresentato con una serie di matinée per le scuole, si articola in due parti. La prima dedicata al “Maestro di Cappella”, che prevede la presenza anche di due attori in scena, Alessia Genua e Daniele Morabito, in una spassosa regia (ideata per l’occasione da Tirotta). A seguire, la seconda parte spazierà su un repertorio più conosciuto: “Danza delle ore” di Amilcare Ponchielli; “Danza Araba” e “Danza Cinese” di Pyotr Ilyich Tchaikovsky; “Chanson de Matin” di Edward Elgar; “Pizzicati da Sylvia” di Leo Delibès; “Salut d’amour” di Edward Elgar; “Valse n.1 da Coppelia” di Leo Delibès; ultimo tempo della “Sinfonia degli addii” di Joseph Haydn. In questo caso, i due attori daranno espressione “mimica” alle sinfonie e ai brani in programma, con qualche tocco esilarante e riflessivo.Direttore d’orchestra e interprete del Maestro di Cappella è Alessandro Tirotta. Musicista, direttore d’orchestra e cantante lirico reggino, Alessandro Tirotta, classe 1980, è figlio d’arte ed enfant prodige della musica, che ha cominciato a studiare ad appena 4 anni. Dopo il diploma in violino conseguito in giovane età e il perfezionamento con il M° Manara (primo violino del Teatro alla Scala), si è dedicato ad un’intensa attività concertistica come solista, in formazioni da camera e presso orchestre di teatri ed enti lirici in Italia e all’estero, diretto tra gli altri da Muti, Oren, Arena, Renzetti, Licata, Luisotti, Niels Muus. Parallelamente si è diplomato in canto e ha studiato direzione d’orchestra, composizione e analisi musicale con il M° R.W.Mann, perfezionandosi con Renzetti e Karabtchevsky, Aprea e Morski.Tanti i ruoli interpretati nel corso della sua carriera da cantante d’opera. È stato Don Bartolo e Don Basilio ne Il Barbiere di Siviglia, Don Chilone nell’intermezzo Erighetta e Don Chilone, Leporello nel Don Giovanni, Papageno nel Flauto Magico, Dottore di Grenvil ne La Traviata, Geronimo ne Il Matrimonio segreto, Colas nel Bastiano e Bastiana, Colline ne La Boheme, Don Cesare Lanza ne La baronessa di Carini. Inoltre è stato il basso solista nella Petite Messe Solennelle di Rossini al Festival Leoncavallo 2008 e nel Requiem di Mozart ed è interprete di numerose esecuzioni di messe e oratori di gran repertorio e inediti, dal repertorio barocco al contemporaneo.