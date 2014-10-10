Al via il percorso formativo promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di RC

di Vincenzo Comi – “Diritto antidiscriminatorio e pari opportunità nel lavoro pubblico e privato – opinioni a confronto”.Questo il tema dell’interessante iniziativa di formazione organizzata dall’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accreditata con l’ordine degli avvocati di Reggio Calabria, rivolto in particolar modo al foro reggino ma aperto anche a studiosi della materia, operatori e cittadini che si confrontano quotidianamente con la rilevanza delle discriminazioni di genere. Nel pomeriggio di giovedì, all’interno della sala ‘Giuditta Levato’ del Consiglio Regionale si è tenuto l’incontro di presentazione del percorso formativo multidisciplinare per il conseguimento di uno specifico profilo professionale nelle materie attinenti a tutte le forme di violenza contro le donne.

L’obiettivo del percorso formativo

“L’obiettivo del percorso formativo è quello di tenere alta l’attenzione sulle politiche di genere, sugli strumenti ed i riflessi operativi nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblici e privati – spiega l’avv. Titti Siciliano – La raccolta di studi ‘Diritto antidiscriminatorio e pari opportunità nel lavoro pubblico e privato’ è stata realizzata da professionisti di diverso profilo tra cui avvocati e funzionari della pubblica amministrazione. Il volume contiene le esperienze e le buone prassi nel settore lavoro ed in particolare le esperienze della Consigliera Regionale di Parità in Calabria. Il corso formativo coinvolge diverse realtà in quanto ha profili multidisciplinari. Gli incontri non sono solo aperti agli avvocati ma anche ai cittadini. Le azioni che l’ufficio di parità può sviluppare sono azioni non soltanto di tutela giudiziaria. Il percorso si rivolge quindi agli uffici ed alle pubbliche amministrazioni ma anche ad aziende private.”

Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il volume dal titolo “Diritto antidiscriminatorio e pari opportunità nel lavoro pubblico e privato. L’esperienza della Consigliera Regionale di Parità in Calabria”, edito Rubettino.

“Come Ufficio della Consigliera Regionale di Parità negli ultimi otto anni di mandato ci siamo occupati di tutti i casi di discriminazione sul lavoro che le donne hanno subito per motivi legati al genere – spiega la Consigliera Regionale di Parità della Calabria Maria Stella Ciarletta – Nel libro si elencano numerosi casi e singole fattispecie. E’ interessante leggere le caratteristiche del fenomeno discriminatorio sul territorio. Solo con il monitoraggio attento voluto nel corso del mio mandato sono emersi questi dati, in precedenza rimasti invisibili. Così emerge che la principale cause di discriminazione sia la maternità, trasversalmente nel settore pubblico e privato. Il libro vuole essere anche una sorta di manuale per chi affronta le cause del diritto di lavoro perché porta esempi di processi già fatti e quindi offre l’opportunità di approfondire i casi sia sotto il profilo accademico che quello professionale.”

Gli interventi degli autori

Dopo i saluti di Alberto Panuccio, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria sono intervenuti gli autori del libro. Oltre Stella Ciarletta, Concettina Siciliano, Rosa Lacava, Manuela Albanese e Maria Ausilia Barbaro presente anche la prof.ssa Carmela Salazar, docente di Diritto Costituzionale Università mediterranea di Reggio Calabria