Al via la raccolta de ‘I giovani calciatori’

Si parte. E siamo arrivati a nove. Nove stagioni per altrettante edizioni dell’album de “I Giovani Calciatori” che vanta innumerevoli imitazioni. Ci giungono voci, infatti, che ci scopiazzano un po’ da tutta Italia. Piccole e grandi case editrici hanno deciso di prendere a modello il nostro prodotto. La cosa se da un lato ci inorgoglisce e implicitamente ci gratifica per il lavoro svolto finora – se ci copiano vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto finora -, dall’altra decisamente ci penalizza, perché chi lo fa spesso utilizza strumenti subdoli e sleali che mortificano chi svolge questo genere di attività con professionalità, passione e serietà.

Ma noi andiamo avanti ugualmente, per la nostra strada, convinti di fare bene e di offrire ai nostri collezionisti un prodotto di qualità sempre originale e accattivante. Per questo ogni anno accogliamo nella nostra grande famiglia nuove società e sponsor in modo da coinvolgerli in iniziative che rendano sempre più appassionante e avvincente la nostra raccolta.

L’edizione 2016/17 in quattro province

Nella stagione 2016/17 avremo ai nastri di partenza ancora quattro province: Cosenza, Reggio Calabria, Siracusa e Palermo.

In tutto quarantatre scuole calcio e oltre 2.700 tra giovani calciatori, tecnici e dirigenti. Tutti con un solo pensiero in testa: trovare la propria figurina, completare l’album e, perché no, aggiudicarsi il premio più prestigioso della raccolta, ovvero il camp estivo di una settimana a San Martino al Cimino in provincia di Viterbo. Vacanza firmata ancora una volta con i colori rossoneri del Milan.

Infatti, la Figur One, dopo le positive esperienze dei vincitori della scorsa edizione, ha deciso di rinnovare l’accordo con l’Associazione Tuscia Sport Service, leader nel settore organizzativo delle vacanze calcistiche nella regione Lazio.

I premi e l’edizione reggina

Ma non finisce qui, perché “I Giovani Calciatori”, come ogni anno, regalano tantissimi altri premi a piccoli e grandi collezionisti. La raccolta, bisogna ribadirlo, va ben oltre il cartaceo, grazie alla nostra pagina Facebook e al sito ufficiale che seguono e aggiornano costantemente gli appassionati su tutte le iniziative collaterali all’album. Per quanto riguarda l’edizione reggina della raccolta cinque sono le società che hanno aderito quest’anno: Gallico-Catona, Reggina, Reggio 2000, Valanidi “Francesco Cozza” e Polisportiva Loreto. 425 i piccoli atleti immortalati nella raccolta ai quali vanno aggiunti 58 adulti fra dirigenti e tecnici che, tutti sommati ai 5 scudetti fanno un totale di 488 spazi da riempire sull’album. La caccia alle figurine è appena cominciata. Buon divertimento a tutti.