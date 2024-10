Al via la stagione teatrale 2016/17 del Teatro Primo

E se Omero fosse soltanto uno smemorato solitario?

E se l’Odissea finisse persa nell’oblio, confusa in una soffitta piena di oggetti, libri, ricordi, registratori, memorie?

Quando però, per un magico caso, arriva la scintilla, data dall’apparizione della dea Atena, ecco che la memoria gradatamente torna a circolare come linfa vitale.

E rinasce ancora una volta il racconto dell’Odissea e di Ulisse, l’eroe che – lui sì – non dimentica la sua piccola Itaca.

Ricordare è un po’ come tornare a casa.

E l’incanto del racconto continua…..

Lo spettacolo è una rilettura del racconto di Omero in una messinscena originale e di sapore contemporaneo, grazie alla regia di Livio Valenti ed agli attori Eleonora Angioletti e Giorgio Castagna che interpreteranno rispettivamente la dea Atena ed un Omero un po’ malinconico e smemorato. Una occasione per rileggere un classico, sperimentare nuovi modi per Riraccontare la storia e scoprire nelle immortali parole di Omero sempre nuovi e affascinanti significati e … tanta poesia.

“Odissea” ispirato da Odissea di Omero

Regia e Drammaturgia Livio Valenti

con Giorgio Castagna ed Eleonora Angioletti

musiche Lorenzo Bachini

Produzione : Compagnia Nata

​Dettagli

Sabato 28 gennaio ore 21:00 – domenica 29 ore 18:15

Durata : 60 minuti

Biglietto Intero €12,00 – Ridotto ( under 24 ) € 8,00

Consigliata Prenotazione : 0965 197 11 73 – 347 697 32 97

La visione dello spettacolo è adatta ai bambini dai 10 anni in su.