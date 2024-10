Al via l’Estate di Cittanova

Il cartellone estivo di Cittanova, partito da qualche giorno, sarà presentato venerdì 13 luglio alle ore 21 e 30 a Piazza Calvario durante una serata che prevede – dopo un breve incontro con l’Amministrazione comunale che illustrerà alcuni tra gli eventi più importanti – un concerto degli Etnosound. La ricca programmazione estiva cittanovese, impreziosita dalle iniziative speciali per i 400 anni della fondazione della città, oltre alla tradizionale Festa nazionale dello Stocco – che terminerà venerdì 11 agosto con l’esibizione di Piero Pelù – e alle celebrazioni del compleanno di Cittanova il 12 agosto, presenta una serie di grandi appuntamenti che animeranno questa cittadina ormai quattrocentenaria nei mesi di luglio, agosto e settembre. Sarà un’estate per grandi e bambini e per tutti i gusti: musica, teatro, cinema, talk con grandi ospiti, cultura, sport e moda nelle prestigiose piazze e nelle vie. A illustrare il cartellone estivo ai cittanovesi saranno il sindaco Francesco Cosentino con il vicesindaco Anselmo La Delfa e gli assessori Francesca Bovalino, Patrizia Guerrisi, Antonino Fera e Girolamo Marchese. Il concerto degli apprezzatissimi Etnosound, protagonisti delle più importanti rassegne di musica popolare con esibizioni a livello nazionale e internazionale, sarà l’ideale colonna sonora di questa inaugurazione di una stagione estiva attesissima dai cittanovesi, dagli emigrati che tornano nella terra d’origine nella bella stagione e dai calabresi.