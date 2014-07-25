Al via l’ottava ‘Traversata della Solidarità Fidas tra musica, sport e solidarietà

Un weekend di tornei in spiaggia, musica all'Arena dello Stretto e traversata a nuoto tra Punta Faro e Cannitello per diffondere la cultura della donazione del sangue

di Vincenzo Comi – Un weekend per diffondere la cultura della donazione del sangue. Da sempre, donare il sangue è un gesto di solidarietà che aiuta in modo concreto chi soffre e di altissimo valore civile. Per questo motivo, oggi ancora di più, in un momento in cui mancano messaggi e valori positivi soprattutto per i più giovani è necessario divulgare e sensibilizzare un gran numero di cittadini alla donazione del sangue.

Nella mattinata di ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 8° “Traversata della Solidarietà FIDAS” e delle manifestazioni ad essa collegate.

“Un importante appuntamento di sport e di solidarietà – spiega Pinuccia Strangio, vicepresidente FIDAS di Rc – In spiaggia si terranno tornei di beach volley, tennis tavolo e calcio balilla mentre nelle acque dello Stretto di Messina i donatori nuotatori si alterneranno nel percorrere il braccio di mare tra Punta faro e Cannitello.”

La Fidas e l’Adspem Fidas di Reggio Calabria, con l’ausilio di tanti sostenitori, tra cui enti, istituzioni ed associazioni varie, hanno allestito un ricco programma di eventi che animeranno questo week-end tra cui l’evento tanto atteso di questa sera, una serata musicale all’Arena dello Stretto con Domenico Severino e la sua Band e Alessandra Monorchio ed il gruppo “Istar Belly Dance”.“Sarà l’evento conclusivo di un lungo percorso nato dalla volontà di ripetere l’esperienza dello scorso anno che ha visto con ‘Fidas coast to coast’ due barche a vela abbracciare l’Italia per arrivare qui a Reggio Calabria – spiega il presidente nazionale della Fidas Aldo Ozino Caligaris – La traversata dello Stretto di Messina da parte dei donatori di sangue rappresenta per la Fidas un appuntamento che serve a promuovere la cultura della donazione sottolineando l’importanza del legame tra il donatore ed il ricevente.”

Presenti alla conferenza stampa anche Mimmo Praticò, presidente del Comitato regionale del CONI Calabria, il dott. Giuseppe Bresolin, primario del Centro Trasfusionale di Reggio Calabria e Daniela De Blasio, Consigliera di Parità della Provincia di Reggio Calabria.

Appuntamento quindi questa mattina alle ore 10:00 per i tornei sportivi e domenica 27 alle ore 11:00 sul Lungomare di Cannitello in Piazza del Pescatore per la “Traversata dello Stretto”.SOTTO IL PROGGRAMMA DEL WEEKEND. i need to buy the s