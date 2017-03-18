Al via i play off. Al PalaBotteghelle gara-1 Vis-Rende

Finalmente ci siamo. L’attesa è terminata. Il gran giorno è arrivato. Domani, davanti al pubblico amico del PalaBotteghelle, la Vis Reggio Calabria esordisce nei play off di serie C silver ospitando in gara-1 di semifinale (serie due su tre) la Bim Bum Basket Rende. Una sfida infinita quella dei bianco/amaranto di casa contro capitan Russo e compagni, iniziata in precampionato a settembre nel “Torneo dell’Amicizia” di Catanzaro, proseguita in regular season e poi ancora nella fase a orologio.

Il cammino della Vis verso i play off

I reggini arrivano all’appuntamento forti di una striscia importante di 12 vittorie nelle ultime 13 gare, due delle quali ottenute proprio contro Rende, entrambe in casa, non molto tempo fa, rispettivamente il 5 e il 19 febbraio. Due match che, roster ospite alla mano, non fanno testo, vista la dolorosa ma necessaria (per via dello scottante caso dei tesseramenti irregolari degli extracomunitari scoppiato a livello nazionale) rivoluzione che ha interessato l’organico dei cosentini. Fuori gli yankee Ward e Dison, dentro l’ex di turno Cristian Venuto e il centrone lituano Pranas Skurdauskas. Due lunghi che hanno profondamente mutato l’assetto tattico dei silani di coach Carbone, meno efficaci dal perimetro ma più incisivi dentro il pitturato. La Vis questo lo sa bene e in settimana ha preparato la gara nei minimi dettagli. Utile in tal senso è stato il test amichevole di ieri l’altro che ha visto impegnato il quintetto del duo D’Arrigo/Farina contro il Val Gallico.

Francesco Lobasso, guardia foggiana della Vis, presenta così la partita: “Non sarà facile. Rende senza Dison ma con uno Skurdauskas in più è una squadra diversa da quella affrontata e battuta in campionato, ma ugualmente competitiva. Dobbiamo far valere il fattore campo e partire col piede giusto nella serie”.

Orario e arbitri della gara

Palla a due alle 19.30. Arbitreranno i fratelli Aldo e Antonio Travia di Gioia Tauro.