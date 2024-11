Al Consiglio Regionale incontro con What Women Want

L’associazione What Women Want – La Calabria vista dalle donne, impegnata su scala regionale ad affermare il rispetto dei diritti delle donne e della democrazia di genere, in collaborazione con l’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità, organizza un incontro, l’11 gennaio a Reggio Calabria, presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale, alle ore 15:30, per discutere con i Centri antiviolenza riconosciuti dalla Regione Calabria e l’Assessore regionale al welfare, Federica Roccisano, sulle strategie regionali da mettere in campo per il più efficace contrasto al fenomeno della violenza di genere, a partire dalla piena attuazione legge regionale n. 20/2007 di sostegno e finanziamento ai centri antiviolenza. I lavori saranno aperti del Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto e sono state invitate a partecipare tutte le parlamentari calabresi. Considerata l’importanza dell’incontro per la costruzione di una efficace rete di sostegno, accoglienza e protezione per tutte le donne calabresi vittime di sopraffazione e violenza, l’incontro è aperto a tutti i centri anti violenza, le associazioni e realtà istituzionali interessate e coinvolte nel contrasto al fenomeno della violenza contro le donne.