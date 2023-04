Reggio, all'I.C. Galilei-Pascoli 'un albero per il futuro' - FOTO

È proprio vero che “il peggior nemico della mafia è la scuola“. Per questo motivo gli istituti sono sempre più impegnati a diffondere la cultura della legalità.

Si è tenuta, infatti, questa mattina, presso la scuola “San Giovannello”, dell’Istituto Comprensivo “Galilei-Pascoli” di Reggio Calabria, l’iniziativa “Un albero per il futuro“.

L’evento, fortemente voluto dalla dirigente scolastica avv. Lucia Zavettieri, ha visto la presenza del Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria e dell’assessore comunale delegato all’istruzione, Lucia Anita Nucera.

L’iniziativa “un albero per il futuro” rientra in un progetto nazionale che prevede la creazione di un grande bosco diffuso della legalità con la collaborazione del Carabinieri della Biodiversità.

Nella mattinata odierna, dunque, all’interno dell’istituto di Reggio Calabria, è stato messo a dimora un albero dall’importante significato simbolico, che contribuirà, inoltre, a trattenere una grande quantità di CO2.

Educare alla legalità, questo l’obiettivo della giornata che ha visto, ancora una volta, protagonisti i piccoli studenti del plesso San Giovannello.

L’albero di Falcone, che non a caso prende il nome dal magistrato tragicamente ucciso dalla mafia, vuole educare i ragazzi ad intraprendere un percorso virtuoso di rispetto sociale, per esercitare correttamente i propri diritti-doveri di cittadinanza, educarli a partecipare alla vita civile, sociale, politica ed economica nel rispetto delle regole, ma soprattutto insegnare loro a custodire e preservare il bene comune.

«La mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari» diceva lo scrittore Gesualdo Bufalino e, partendo da questo concetto, la dirigente Zavettieri ha sottolineato l’importanza di eventi come quello tenutosi oggi all’I.C. Galilei – Pascoli.

“Siamo noi i primi a dover far capire cos’è la legalità – ha detto alla platea presente per l’occasione. Dobbiamo farlo tra i banchi di scuola, e per questo ringrazio tutto il personale che quotidianamente si impegna per la riuscita di iniziative come quella di oggi, ma anche attraverso il nostro esempio.

Ringrazio – ha aggiunto la dirigente – i Carabinieri per il loro lavoro, l’assessore Nucera per la sua presenza in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria. Grazie a tutti per questo momento di condivisione e crescita”.