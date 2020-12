Reggio Calabria e il suo albero di Natale 2020 - FOTO

Per il 2020 non ci saranno i mercatini a fargli compagnia ma, a pochi giorni dall'arrivo di Natale, anche a Reggio Calabria si inizia a respirare aria di festa. Il tradizionale albero di piazza Duomo è stato finalmente montato e campeggia, come da consuetudine, al centro della piazza di fronte la cattedrale della città.

Natale a Reggio: pronto l'albero in piazza Duomo

Festività, ovviamente particolari tenendo conto della pandemia in corso e delle tantissime persone che in questo lunghissimi mesi hanno perso la vita.

L'amministrazione comunale, però, ha deciso ugualmente di "accendere" la città e donare un pizzico di normalità ai reggini.

13 metri di luci

Le operazioni di installazione erano iniziate nella mattina di ieri, 15 dicembre, e si sono concluse nello stesso giorno. Un tour de force per garantire ai cittadini il loro albero di luci alto all'incirca 13 metri.

Luminarie in città

Impossibile non notare la differenza con quello scorso anno che, chissà, se sarà posizionato in qualche altro punto strategico della città.

Insieme all'albero di piazza Duomo, nei giorni scorsi, sono apparse le prime luminarie anche sul corso Garibaldi. Quelle che hanno fatto girare la testa ai reggini sono, in particolar modo quelle che illuminano palazzo San Giorgio e Alvaro, sedi del Comune e della Città Metropolitana.