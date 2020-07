Alessandro Cattelan e la camicia con i Bronzi di Riace - FOTO

Sui social nulla passa inosservato, come il particolare outfit del conduttore televisivo

Non solo il web non dimentica, nulla passa inosservato all'occhio attento degli utenti. È il caso, ad esempio, di un'appariscente camicia sfoggiata da Alessandro Cattelan.

Il conduttore televisivo, dopo il periodo di lockdown, è tornato in piena attività ed è gia ripartito per presentare le novità di XFactor 2020. Tra le immagini postate sui social non è passato inosservato uno dei suoi outfit che, anzi, ha fatto molto discutere.

I meno attenti hanno commentato il suo post su Instagram con: "Ale sei un grande...ma chi ti veste?". Effettivamente il verde della camicia risulta abbastanza vistoso, ma ciò che colpisce ancor di più è la trama: le teste dei Bronzi di Riace.

Anche il direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria, Carmelo Malacrino ha commentato la scelta del conduttore: