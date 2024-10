I Bronzi di Riace tornano in tv: le telecamere Sky al Museo di Reggio

La troupe di Sky è tornata a far visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria

“Oggi con la troupe di Sky”.

A comunicarlo è il direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria, Carmelo Malacrino. Le telecamere della piattaforma televisiva italiana sono tornate a far visita ai Bronzi di Riace, simbolo della città dello Stretto a cui, già in passato, avevano dedicato una puntata speciale andata in onda su Sky Arte.

La troupe, secondo quanto riportato dal direttore del Museo, in un post su Facebook, è arrivata in città “per realizzare una puntata tutta dedicata al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria”.

Adesso non resta che attendere per scoprire quando andrà in onda.