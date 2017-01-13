Alla Mediterranea il corso di spatial planning

Inizieranno ufficialmente lunedì le attività scientifiche del V Ciclo del Dottorato Internazionale “Urban Regeneration & Economic Development” presso il Dipartimento PAU (Patrimonio, Architettura, Urbanistica) dell’Università “Mediterranea”

Da lunedì 16 gennaio al 2 Febbraio, il Prof. Christer Bengs terrà il corso di “Spatial Planning” presso la ex-facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea. Il corso avrà durata di 12 giorni per un totale di 60 ore di attività da svolgere in aula. Il corso, come tutti quelli erogati nell’ambito del Dottorato Internazionale sarà tenuto in lingua inglese e oltre ad essere rivolto ai Dottorandi del corso provenienti da diversi Paesi Europei ed extra-europei è aperto a tutti.

Il corso nel Dottorato Internazionale

Il corso si inserisce nelle attività che il Dottorato Internazionale “Urban Regeneration & Economic Development” prevede per gli studenti del I anno, che hanno l’opportunità di fruire di corsi accademici erogati da docenti appartenenti al network internazionale di Ricerca.

Le attività del V Ciclo del Dottorato coinvolgeranno 11 professori affiliati ad Università Nordamericane (Northeastern University di Boston e San Diego State University di San Diego) ed Europee (Aalto, Finlandia). L’offerta scientifica del Dottorato, unico del suo genere in Italia, da questo anno si arricchisce con un ciclo di lezioni che gli studenti sosterranno presso l’Università di Lovanio (Belgio)

Il Prof. Christer Bengs è Professore Emerito presso l’Università di AALTO (Helsinki, Finlandia) e presso l’Università svedese di scienze agrarie. La sua carriera accademica è contraddistinta da uno vasto curriculum in ambito didattico. Ha infatti impartito corsi in ben 7 atenei distribuiti tra Finlandia, Svezia, Libia e Libano. Conosce 8 lingue e vanta una straordinaria esperienza in termini di ricerca scientifica portandolo a ricoprire una figura di riferimento nel panorama europeo per le tematiche inerenti lo Spatial Planning e più concretamente le relazioni tra ambiente urbano ed ambiente rurale.

Ha partecipato e partecipa, in collaborazione con il CLUDsLab (Università Mediterranea – Dipartimento PAU), ai Progetti di Ricerca CLUDs (7FP) e MAPSLED (Horizon2020) finanziati dall’Unione Europea.

Il Corso “Spatial Planning” arricchisce l’offerta scientifica del Dottorato Internazionale in Urban Regeneration and Economic Development arrivato al suo quinto Ciclo di attivazione, ma soprattutto contribuisce al processo di internazionalizzazione dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, che grazie al Dottorato consolida la sua dimensione internazionale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://www.cluds-7fp.unirc.it/ .