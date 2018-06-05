Il giorno 5 del mese di giugno, alle ore 15.30, nei locali dell’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è prevista la conferenza stampa di pubblicizzazione degli esiti relativi alle sezioni sperimentali (1° A e 1° AA) del nuovo indirizzo “Liceo Matematico e delle Scienze”, promosso dal liceo reggino e dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Insieme al dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi ed al Magnifico Rettore Prof. Pasquale Catanoso, sottoscrittori della Convenzione, interverranno il prof. Marcello Zimbone Prorettore vicario dell’Università Mediterranea, il prof. Ottavio Amaro Direttore Generale dell’Università Mediterranea, il prof. Massimiliano Ferrara, prorettore e professore di matematica e scienze economiche della Mediterranea e coordinatore scientifico del nuovo indirizzo, il prof. Francesco Buccafurri, coordinatore del corso di Laurea Magistrale Ingegneria Informatica e dei sistemi per le telecomunicazioni, la prof.ssa Giuliana Faggio del Dipartimento dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES), la prof.ssa Angela Arcidiaco referente per il liceo, le docenti Papalia Teresa, Polimeni Sonia tutor del percorso. Saranno, altresì’, presenti tutti i docenti dei Consigli di classe ed i genitori degli studenti.

Il nuovo indirizzo: ore in più e laboratori

Il nuovo indirizzo di studi, unico nella struttura a livello Nazionale, ha previsto in aggiunta al quadro orario settimanale di 27 ore, percorsi curriculari di tre ore settimanali (per un totale di 99 ore annue e 495 lungo tutto il quinquennio) e specificatamente: laboratorio fisica, Informatica e Logica, Laboratorio di chimica. Le discipline aggiuntive, inserite nel Piano di studio dello studente, sono state svolte presso i laboratori dell’Università Mediterranea ( gli studenti sono stati accompagnati da apposito servizio navetta) e curate da prof. universitari

L’intento del nuovo percorso ( esteso a tutto il quinquennio) è quello di accrescere e approfondire le conoscenze della Matematica e delle sue applicazioni, favorendo collegamenti fra la cultura scientifica e la cultura umanistica. Il fine diventa anche quello di incentivare negli studi alunni che si distinguano per serietà e impegno, con l’obiettivo di ampliare la loro formazione, rendendola il più possibile completa e omogenea, nonché potenziarne le loro capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica.

La cerimonia e gli attestati di merito

Nel corso della cerimonia gli studenti saranno protagonisti nell’illustrare le più significative esperienze laboratoriali; a conclusione è prevista la consegna degli attestati di merito a tutti i 51 ragazzi.