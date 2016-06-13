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Alla Mediterranea l’incontro con gli autori di ‘Lo stretto in lungo e in largo’

Martedì 14 giugno alla Mediterranea l'incontro con gli autori del volume Lo stretto in lungo e largo, promosso dal Club di Territorio del Touring

13 Giugno 2016 - 17:23 | di Redazione

Stretto di Messina, protagonista del volume Lo stretto in lungo e largo e degli studi sui collegamenti

Martedì 14 giugno 2016 alle ore 18,30 presso il salone delle conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, alla via Tommaso Campanella n°38, organizzato dal Club di Territorio di RC del TCI avrà luogo l’incontro con gli autori del volume “Lo stretto in lungo e largo”. Ne parleranno con il console Francesco Zuccarello Cimino.

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