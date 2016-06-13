Alla Mediterranea l’incontro con gli autori di ‘Lo stretto in lungo e in largo’
Martedì 14 giugno alla Mediterranea l'incontro con gli autori del volume Lo stretto in lungo e largo, promosso dal Club di Territorio del Touring
13 Giugno 2016 - 17:23 | di Redazione
Martedì 14 giugno 2016 alle ore 18,30 presso il salone delle conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, alla via Tommaso Campanella n°38, organizzato dal Club di Territorio di RC del TCI avrà luogo l’incontro con gli autori del volume “Lo stretto in lungo e largo”. Ne parleranno con il console Francesco Zuccarello Cimino.
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