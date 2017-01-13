Martedì 17 gennaio alle ore 11.00, presso l’aula dell’ex Consiglio di Ingegneria, si terrà la consegna delle pergamene agli studenti del Master in Management dei Sistemi di Trasporto e Logistica dell’edizione 2015/2016 alla presenza del rettore Pasquale Catanoso e del direttore generale Santo Marcello Zimbone.

Nella stessa occasione, sarà presentata alla stampa la nuova edizione del Master di primo livello, attivato presso il Dipartimento DIIES (Dipartimento dell’ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile).

Obiettivi e sbocchi professionali

Il Master, particolarmente innovativo, si propone di formare professionalità di alto profilo in grado di utilizzare un ampio spettro di conoscenze e competenze per interpretare, descrivere e risolvere problematiche connesse ai trasporti e alla logistica.

Lo specialista formato sarà in grado di indirizzare la propria attività verso tali obiettivi, nonché essere promotore di nuove attività imprenditoriali. Le conoscenze e competenze proposte trovano applicazione nelle imprese di trasporto e logistica e in tutte le aziende che ne integrano la filiera, negli enti pubblici e privati, italiani e esteri, che conducono attività di pianificazione, analisi, controllo, certificazione, assicurazione di qualità, nonché in quelli che svolgono indagini specialistiche per le filiere del trasporto, negli enti di formazione, negli uffici studi e nella libera professione.

Il percorso formativo del Master prevede lo svolgimento di attività didattiche e di attività di tirocinio da svolgere presso aziende di primaria importanza operanti nel settore dei trasporti e della logistica a scala locale e nazionale. Il Master è sostenuto da un nutrito numero di Aziende ed Enti di settore, interessati alle figure professionali formate e disponibili ad ospitare tirocinanti.

I principali temi approfonditi sono la pianificazione, il management ed il controllo dei sistemi di trasporto e logistica, il progetto e la gestione delle infrastrutture di trasporto, i modelli di gestione d’impresa, le smart city, le tecnologie ICT ed i sistemi intelligenti di trasporto.

Iscrizioni e durata del Master

L’iscrizione al Master, da effettuare entro il 30 gennaio 2017, è aperta ai laureati in Ingegneria, in Scienze Economiche ed in Scienze dell’Architettura o corsi di laurea equipollenti. La attività didattiche si svolgeranno tra febbraio ed ottobre 2017. Una volta completate le attività di tirocinio, la fine del Master è prevista entro il 31 ottobre 2017.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito web dell’Ateneo:

http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/17063/master-i-livello-in-management-dei-sistemi-di-trasporto-e-logistica