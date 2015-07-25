Alla Perla dello Stretto i Taranproject, i ballerini di amici e degustazioni di frutta

I Taranproject di Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea sono pronti ad accendere gli animi del Centro Commerciale “La Perla dello Stretto”. Domenica 26 luglio a partire dalle 18.30, con ingresso gratuito, il live del loro ultimo album dall’emblematico titolo “Sonu”. Il nuovo progetto ha visto la band calabrese, affermata protagonista della musica popolare nazionale, spingersi alla ricerca delle radici della tarantella calabrese per trasportarla in chiave moderna nel presente. Un lavoro discografico che non mancherà di sorprendere tutti gli appassionati del genere.

Lo Shopping Center di Villa San Giovanni, nato dalla visione unitaria e sognatrice di una classe imprenditoriale pronta a scommettere e rischiare insieme intorno ad attività commerciale, vuole essere uno strumento per la valorizzazione ed integrazione con il territorio. Un luogo ideale d’incontro e di divertimento grazie all’organizzazione di animazioni, eventi culturali ed attività di intrattenimento durante tutto l’arco dell’anno.

Ancora tante le novità del Centro commerciale, domenica 2 agosto a partire dalle ore 18,30, un grande appuntamento: direttamente dall’ultima edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi e targato Mediaset, l’esibizione della vincitrice, Virginia Tomarchio e dei finalisti Klaudia Pepa e Giorgio Albanese. I ragazzi di Amici alla fine della loro performance incontreranno i propri fan per foto ed autografi.

Ancora molto altro per i visitatori della “Perla dello Stretto”, per combattere il caldo e rendere più piacevoli i propri acquisti sabato 25 luglio e 1 agosto un mix di fresca e colorata frutta è pronta ad accogliere i palati più curiosi.