Alla Vis un super giocatore: dall’Ncaa arriva Reggie Spencer

È stata una trattativa lunga, estenuante, a doppio filo fra l’Italia e gli States, ma alla fine il dg Di Bernardo, a pochi giorni dall’inizio del campionato di serie C Silver, è riuscito a centrare l’obiettivo e a regalare alla tifoseria bianco/amaranto un giocatore fuori categoria. Reggie Spencer, ala/pivot di 2.01 cm, indosserà la canotta della Vis Reggio Calabria e andrà a completare un quintetto che anche quest’anno vuole recitare un ruolo da protagonista nel massimo torneo regionale di pallacanestro.

Chi è Reggie Spencer

Nativo di Tuscaloosa in Alabama, formatosi nella Hillcrest Higt School, Spencer, classe 1993, è un veterano del campionato universitario americano, dove ha esordito nel 2011/12 con la maglia dei Northeastern Huskies di Boston, militandovi per quattro stagioni consecutive (nelle quali ha collezionato 125 presenze) e vincendo lo scorso marzo a Baltimora il Caa Men’s Basketball, dove il suo college, al termine di una cavalcata trionfale, ha battuto in finale i virginiani di William & Mary.

Eccellente rimbalzista, dotato di un buon tiro dalla media distanza, il neo pivot a stelle e strisce della Vis fa della fisicità la sua arma principale. Un autentico top player insomma, destinato ad essere la stella indiscussa di questo campionato.

Le attese di coach e direttore generale

Gongolano i coach D’Arrigo e Farina, che potranno disporre di un giocatore giovane e talentuoso sotto le plance, dal fisico esplosivo, in grado di far fare il definitivo salto di qualità ad un roster peraltro già molto competitivo. Bisognerà adesso inserirlo gradualmente negli schemi della squadra e fargli affinare l’intesa con i nuovi compagni. Lo staff tecnico è già al lavoro in tal senso.

“Abbiamo portato a Reggio un cestista fortissimo per la categoria – ha detto il dg Di Bernardo – entusiasta di giocare nella Vis e voglioso di mettere a disposizione della squadra il proprio enorme potenziale fisico e tecnico. Sono certo che Reggie darà una scossa di adrenalina positiva a tutto l’ambiente. Il valore del giocatore non si discute: toccherà adesso ai coach farlo esprimere al meglio delle sue possibilità”.

L’arrivo a Palermo e l’esordio in campionato

Spencer è arrivato stamani all’aeroporto di Palermo. Nel tardo pomeriggio sosterrà il primo allenamento con i compagni. La società farà il possibile (anche se è molto difficile) per tesserarlo in tempo per l’esordio in campionato, previsto domenica 11 ottobre al PalaBotteghelle contro il Basket Villa.

Con l’ingaggio del cestista americano la Vis non si nasconde più. I reggini puntano senza mezzi termini alla vittoria del campionato ed all’accesso ai play off nazionali.