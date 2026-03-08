Reggio, rientra l’allarme bomba in Via Roma: nessun ordigno trovato

City Now

È stato un falso allarme bomba quello in via Roma a Reggio Calabria dove una telefonata anonima in Questura aveva segnalato la presenza di un ordigno all’interno della residenza universitaria che si trova in pieno centro cittadino.

Gli agenti delle Volanti e gli artificieri hanno terminato di eseguire i controlli e non hanno trovato alcuna bomba.

La strada è stata quindi riaperta al traffico, così come sono ritornati nei loro alloggi gli studenti universitari e i residenti dei palazzi vicini.

Resta, quindi, da capire il perché della segnalazione anonima. Telefonata per la quale è presumibile che sia aperta una indagine per procurato allarme.

