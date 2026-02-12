Allerta meteo arancione: scuole chiuse anche domani a Reggio. Si attende l’ordinanza
Secondo giorno consecutivo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in città
12 Febbraio 2026 - 17:46 | di Redazione
Le scuole di Reggio Calabria resteranno chiuse anche domani, venerdì 13 febbraio. Dopo lo stop già disposto per oggi, l’amministrazione comunale si prepara a firmare una nuova ordinanza in seguito alla proroga dell’allerta meteo arancione sul territorio.
La chiusura riguarderà tutti gli istituti di ogni ordine e grado e i servizi educativi per l’infanzia. Si tratterà del secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività didattiche, scelta legata esclusivamente a motivi di sicurezza.
Le previsioni indicano ancora condizioni instabili, con piogge, vento e possibili criticità sul territorio già provato dal maltempo dei giorni scorsi. L’allerta arancione segnala infatti un livello di rischio significativo, soprattutto per spostamenti e viabilità.
Il Comune continua a seguire l’evoluzione del quadro meteorologico insieme alla Protezione Civile. L’ordinanza del sindaco è attesa a breve.