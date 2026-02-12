Maltempo in Calabria, ancora allerta arancione per la fascia tirrenica
"Possibili fenomeni temporaleschi ed esondazioni". Il bollettino della Protezione Civile
12 Febbraio 2026 - 14:42 | Comunicato Stampa
La Protezione civile regionale, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha confermato per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio, l’allerta arancione su tutte le zone tirreniche della Calabria. Analogamente resta gialla l’allerta sulle altre zone. Nel bollettino diffuso la Protezione civile indica come
“possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti, nonché fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.