City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Allerta meteo: la Mediterranea sospende l’attività didattica

Lunedì 23 gennaio 2017 stop alle lezioni all'Università Mediterranea di Reggio Calabria dopo l'allerta meteo e l'ordinanza del sindaco

22 Gennaio 2017 - 20:02 | di Redazione

Università Mediterranea di Reggio Calabria, sede del ciclo di incontri Metropolis_2030

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Calabria e dell’ordinanza del Sindaco di Reggio Calabria (n. 5 del 22.1.2017), è stata disposta la sospensione dell’attività didattica di tutto l’Ateneo per lunedì 23 gennaio 2017.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Protezione CivileUniversità MediterraneaReggio Calabria Università
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?