Allerta meteo: la Mediterranea sospende l’attività didattica
Lunedì 23 gennaio 2017 stop alle lezioni all'Università Mediterranea di Reggio Calabria dopo l'allerta meteo e l'ordinanza del sindaco
22 Gennaio 2017 - 20:02 | di Redazione
A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Calabria e dell’ordinanza del Sindaco di Reggio Calabria (n. 5 del 22.1.2017), è stata disposta la sospensione dell’attività didattica di tutto l’Ateneo per lunedì 23 gennaio 2017.
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