Maltempo sulla ionica: crolla parte del lungomare dei Mille a Melito

Il maltempo ha colpito duramente la costa ionica reggina. A Melito Porto Salvo le mareggiate, che insistono già dalla giornata di ieri, hanno causato danni rilevanti.

Una porzione significativa della passeggiata sul lungomare dei Mille è collassata sotto l’incessante forza delle onde.

Il Comune segnala anche alberi divelti e altri pericolanti, con situazioni di rischio diffuse lungo il territorio. Le condizioni restano critiche e l’evoluzione del fenomeno dovuta alla presenza del ciclone Harry è ancora in corso.

Su tutta la provincia di Reggio Calabria è stata diramata allerta meteo rossa dalla Protezione Civile. Disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna.