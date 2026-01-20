Maltempo sulla ionica: crolla parte del lungomare dei Mille a Melito
Una porzione significativa della passeggiata sul lungomare è collassata sotto l'incessante forza delle onde che persistono da ieri
20 Gennaio 2026 - 08:19 | di Redazione
Il maltempo ha colpito duramente la costa ionica reggina. A Melito Porto Salvo le mareggiate, che insistono già dalla giornata di ieri, hanno causato danni rilevanti.
Una porzione significativa della passeggiata sul lungomare dei Mille è collassata sotto l’incessante forza delle onde.
Il Comune segnala anche alberi divelti e altri pericolanti, con situazioni di rischio diffuse lungo il territorio. Le condizioni restano critiche e l’evoluzione del fenomeno dovuta alla presenza del ciclone Harry è ancora in corso.
Su tutta la provincia di Reggio Calabria è stata diramata allerta meteo rossa dalla Protezione Civile. Disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna.