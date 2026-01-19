Maltempo a Reggio, chiuse le scuole: ufficiale, firmata l’ordinanza

Scuole chiuse a Reggio Calabria il 20 gennaio 2026 per il rischio di forti precipitazioni e venti di burrasca. Ordinanza urgente del Sindaco f.f. Battaglia

Il Comune di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza sindacale urgente, con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole per martedì 20 gennaio 2026 a causa di un allerta meteo di livello rosso.

Questo provvedimento riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado, inclusi i locali adibiti a palestre scolastiche, nonché i servizi educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia).

L’allerta meteo, diramata dalla Regione Calabria, prevede precipitazioni intense, anche a carattere di rovesci temporaleschi, venti di burrasca e forti mareggiate sulle coste esposte. Le condizioni meteo rappresentano un serio rischio per l’incolumità pubblica e giustificano la chiusura precauzionale delle scuole in tutta la giornata di martedì.

L’ordinanza fa riferimento agli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., che autorizzano il Sindaco ad adottare provvedimenti urgenti per tutelare la sicurezza pubblica. È stata inoltre disposta una verifica dei danni alle strutture scolastiche da parte dei tecnici competenti, prima della riapertura delle scuole, per garantire la sicurezza di alunni e personale.