Maltempo a Reggio e rischio scuole chiuse: ecco la situazione

Maltempo su Reggio Calabria: piogge diffuse, temporali, vento forte e allerta gialla secondo Protezione Civile e ARPACAL.

Tra oggi domenica 18, domani lunedì 19 e martedì 20 gennaio Reggio Calabria sarà interessata da una fase di maltempo diffuso, con piogge da sparse a diffuse e possibili temporali anche intensi. Lo scenario è indicato dal Messaggio di Allertamento Unificato diffuso dalla Protezione Civile della Regione Calabria, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale Multirischi di ARPACAL.

Allerta gialla e possibili criticità

Per l’area reggina è stata diramata allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. In questo contesto non si escludono allagamenti localizzati, difficoltà nel deflusso delle acque e disagi nelle zone più vulnerabili del territorio, soprattutto in prossimità di torrenti e aree urbane soggette a ristagni. Al momento non sussistono le condizioni per la chiusura delle scuole, ma la situazione resta sotto costante osservazione.

Vento forte e mare agitato

Il maltempo sarà accompagnato da venti di burrasca, con raffiche orientali, e da mare molto mosso o agitato. Attese mareggiate lungo le coste esposte, con possibili disagi per la viabilità costiera e le attività marittime.

La Protezione Civile continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro meteo nelle prossime ore, prontamente pronta ad aggiornare le indicazioni operative in base all’andamento dei fenomeni.

Scuole chiuse nel Catanzarese

In moltissimi Comuni della provincia di Catanzaro le scuole resteranno chiuse, con ordinanze già adottate o in via di definizione in queste ore, alla luce del peggioramento atteso e dell’allerta tra giallo e arancione.

Reggio Calabria, al momento nessuna chiusura, possibile decisione per martedì

A Reggio Calabria, secondo quanto raccolto fino a questo momento, non ci sono condizioni critiche tali da determinare la chiusura delle scuole nella giornata di domani.

Più probabile, invece, che eventuali decisioni possano arrivare per martedì 20 gennaio. L’amministrazione comunale seguirà l’evoluzione del quadro meteo e valuterà nelle prossime ore se formalizzare la chiusura dei plessi scolastici.