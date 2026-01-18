Maltempo in arrivo a Bagnara: adottate misure di precauzione in vista di piogge e mareggiate

Il Comune di Bagnara Calabra ha diramato un avviso di preallerta meteo a seguito dell’allerta diramata dal Dipartimento della Protezione Civile per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche avverse con rischio idrogeologico, mareggiate e venti forti, che potrebbero interessare il territorio regionale, e in particolare quello della zona tirrenica.

Il Comune è già in stato di preallerta, in quanto gli interventi di pulizia sui torrenti Malopasso e Pinno sono stati recentemente completati, contribuendo a ridurre il rischio di allagamenti. Le autorità locali monitoreranno continuamente la situazione, restando in attesa di aggiornamenti dai bollettini meteo. Qualora le condizioni dovessero peggiorare, saranno adottate le misure previste dai piani di protezione civile comunali e regionali.

Raccomandazioni alla popolazione

A causa delle condizioni meteo previste, si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nelle seguenti aree, potenzialmente più vulnerabili:

Torrente Sfalassà

Torrente Malopasso

Torrente Cacilí

Torrente Pinno

Fosso Bagnara 1

Fosso Bagnara 2

Località Grimoldo

Inoltre, si raccomanda prudenza nelle aree con fitta vegetazione, dove il rischio di caduta di alberi a causa dei venti forti è elevato, e nelle zone con pendii o scarpate, dove potrebbero verificarsi frane o smottamenti.

Comportamenti consigliati

In caso di rischio idrogeologico, mareggiate e vento forte, si raccomandano i seguenti comportamenti di sicurezza:

In prossimità di corsi d’acqua e fossi:

Evitare di sostare o transitare lungo gli argini e nelle aree adiacenti.

Non tentare di attraversare a piedi o in auto zone allagate o ponticelli.

Prestare attenzione a possibili innalzamenti repentini del livello dell’acqua.

In caso di vento forte:

Evitare di sostare sotto alberi, tettoie, ponteggi o strutture che potrebbero cedere.

Mettere in sicurezza oggetti o arredi presenti su balconi e terrazzi.

Limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

In caso di mareggiate:

Evitare la sosta e il transito lungo il litorale e nelle aree portuali esposte.

Tenersi a distanza dalle scogliere e dalle zone interessate dal moto ondoso.

Indicazioni generali

Si invita la cittadinanza a seguire attentamente gli aggiornamenti ufficiali provenienti dal Comune di Bagnara Calabra e dalla Protezione Civile. In caso di emergenza, è fondamentale segnalare situazioni di pericolo al numero unico di emergenza 112 e limitare gli spostamenti non strettamente necessari.

In queste giornate di maltempo, la prudenza è fondamentale per garantire la sicurezza della comunità.