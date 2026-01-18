Maltempo in Calabria e scuole chiuse: l’elenco dei comuni interessati
Per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, molti sindaci hanno firmato ordinanze di sospensione delle attività didattiche
18 Gennaio 2026 - 17:13 | di Redazione
Il maltempo che si sta abbattendo sulla Calabria ha spinto la Protezione Civile a diramare un’allerta meteo arancione in alcune zone della nostra regione.
Per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, molti sindaci hanno firmato ordinanze di sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani lunedì 19 gennaio.
Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha già formalizzato la chiusura di tutti i plessi di ogni ordine e grado.
Di seguito, l’elenco aggiornato dei comuni che hanno adottato provvedimenti simili:
Amaroni, Andali, Borgia, Botricello, Catanzaro, Cerva, Gasperina, Girifalco, Gimigliano, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Marcellinara, Palermiti, Petronà, Satriano, Sersale, Settingiano, Sorbo San Basile, Soverato, Squillace, Stalettì, Taverna, Vallefiorita, Zagarise, Caccuri, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Strongoli, Cariati.
Chiuse anche le scuole dei Comuni di Crotone, Cirò Marina, Cirò, Caccuri, Cerenzia, Cotronei, Caccuri, Petilia Policastro, Isola Capo Rizzuto, Roccabernarda, Cutro, San Mauro Marchesato.