Alloggi popolari, sopralluogo “casa per casa” del sindaco Falcomatà – FOTO

Continua il percorso di collaborazione e confronto fra cittadini ed Amministrazione comunale. Ieri, il sindaco Giuseppe Falcomatà, ha incontrato gli abitanti di vico Neforo, tra Santa Caterina e San Brunello, per discutere e risolvere insieme le problematiche degli alloggi popolari che, presto, verranno messi in vendita.

Ad accompagnare il primo cittadino c’erano i consiglieri comunali Giuseppe Sera e Giovanni Minniti, oltre ai dirigenti dei settori Patrimonio edilizio e Manutenzioni, Daniele Piccione e Demetrio Beatino. Un pomeriggio vissuto al fianco dei residenti con i quali, l’inquilino di Palazzo San Giorgio, ha potuto constatare ogni singola criticità in un sopralluogo effettuato “casa per casa”.

Appartamenti consegnati nemmeno 20 anni fa e che già mostrano le prime crepe. Per questo, la fase di ascolto inaugurata con l’assemblea di agosto, è proseguita con la consapevolezza che, prima di ogni cosa, vengono i bisogni e le necessità delle famiglie che abitano i 120 alloggi.

Così, a partire dalle prossime settimane, tecnici del Comune andranno a constatare le emergenze e, nel frattempo, un ufficio mobile sarà allestito nell’area delle palazzine per gestire la fase della compravendita rispondendo a dubbi e curiosità dei potenziali acquirenti.

«I cittadini – ha spiegato il sindaco Falcomatà – devono essere messi a conoscenza di tutti i dettagli che riguardano la possibilità di riscattare le case e le pertinenze in cui vivono. Il confronto serve a chiarire tempistiche, obblighi, possibilità, opportunità derivanti da un percorso virtuoso che condurrà l’inquilino a diventare proprietario dell’immobile. Per questo ringrazio i dirigenti Beatino e Piccione per la disponibilità dimostrata pure in questa occasione. Con loro c’è la possibilità di avere un quadro più chiaro della situazione».