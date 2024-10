Aloe ha presentato ‘Lettere alla moglie di Hagenbach’ ai Caffe letterari

Un altro appuntamento per i Caffe letterari, protagonista un autore calabrese, Giuseppe Aloe con la su ultima opera: Lettere alla moglie di Hagenbach (Rubbettino editore). Dopo i consueti saluti del Presidente del circolo del tennis “Rocco Polimeni” Igino Postorino, ha avviato il dibattito Giuseppe Bova per il Rhegium Julii.

La storia di uno scrittore che, come un detective, per ritrovare la morbidezza della vita, vaga per città e paesi per cercare Hagenbach.

Tutto il dolore che c’è in questo libro ed in generale nei miei romanzi, è filtrato dalla mia nascita a Cosenza, anche gli sprazzi di gioia, quando descrivo una stanza nello scritto è la stanza di casa mia, quando c’è un balcone così vale anche un ingresso e l’odore di casa mia. Stesso vale per i sogni, io ricordo la casa di Cosenza: il mio motore immobile come direbbe Aristotele è Cosenza, per me la mia città è tutto questo.