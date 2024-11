Alternanza scuola lavoro tra Amministrazione comunale e scuole di Reggio

Il Liceo Artistico “M. Preti- A. Frangipane”, in sinergia con l’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, ha avviato due progetti di alternanza scuola – lavoro, per le classi 3B, indirizzo Design Tessuto e Moda, e 3C, indirizzo Architettura e Ambiente, e presenterà le attività di questa esperienza svoltasi presso la Pinacoteca Civica, la Biblioteca “P. De Nava” e l’Archivio Storico di Reggio Calabria.

I progetti saranno illustrati dagli allievi attraverso due mostre che documentano e riassumono sia le mansioni lavorative esperite, sia la ricerca di settore approfondita con l’ausilio dei docenti tutor della Scuola e dei tutor delle strutture ospitanti arch. Daniela Monteleone, dr.ssa Maria Pia Mazzitelli, arch. Giuliana Florio Gioffrè.

«Iniziative come queste si inseriscono nel contesto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Falcomatà. Oltre a rispondere pienamente alle finalità formative dell’istruzione scolastica, tese a promuovere nei giovani comportamenti consapevoli di cittadinanza attiva e di comprensione del bene culturale, inteso come valore identitario, risorsa economica e di sviluppo, fonte di conoscenza e d’ispirazione creativa e strumento d’integrazione e libertà espressiva dell’individuo» ha dichiarato l’assessore Patrizia Nardi.

«L’alternanza scuola – lavoro, fortemente voluta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà che ha aperto gli uffici comunali anche agli studenti di altre scuole della nostra città, aiuterà a orientare gli allievi nelle scelte future per proseguire gli studi e/o immettersi nella società come lavoratori preparati professionalmente e come cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri» ha concluso l’assessore Patrizia Nardi.