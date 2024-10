Alternativa Popolare: accordo nazionale tra centrodestra e il partito di Bandecchi

Lo dichiarano in una nota congiunta i responsabili nazionali dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli (FdI), Francesco Battistoni (FI), Alessandro Colucci (Noi moderati), Claudio Durigon, vice segretario della LEGA, il presidente dell’Udc Antonio De Poli e il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi.

Proseguono:

Aggiungono Donzelli, Battistoni, Colucci, Durigon, De Poli e Bandecchi:

La notizia fa subito il giro del web ed in moltissimi commentano positivamente la notizia; questo il commento del coordinatore regionale della Campania di Alternativa Popolare, Luigi Cerciello:

“Questo accordo premia il lavoro della segreteria nazionale, del coordinatore nazionale Stefano Bandecchi, del presidente Paolo Alli e di tutti i dirigenti, gli iscritti ed i simpatizzanti del partito. Il lavoro svolto alle elezioni europee ha permesso ad Alternativa Popolare di imporsi sulla scena politica locale e nazionale, dimostrando in pochissimi mesi la sua vitalità frizzantina e le sue potenzialità, tanto da far sì che i partiti di Governo, non solo ci guardassero con attenzione, ma ci ritenessero determinanti per vincere le prossime competizioni elettorali contro una sinistra sempre più irrealista e demagogica che porta al parlamento europeo occupatori abusivi di case, mentre l’economia italiana e l’intera Europa arrancano e migliaia di famiglie rimangono senza una fonte di reddito a causa di scelte economiche scellerate fatte per rincorrere folli piani green. In Campania in tanti si sono avvicinati ad AP, merito sicuramente in primis del nostro coordinatore nazionale Stefano Bandecchi, che ha creduto fortemente in questo nuovo progetto politico, un uomo pragmatico, autorevole, dal grande carisma che con quella sua boutade, quella sua ironia tutta toscana, sta facendo la differenza in una politica noiosa e sempre fine a se stessa. Il gruppo regionale che mi onoro di guidare è al lavoro già da tempo per le prossime regionali. In tanti ci hanno contattato per essere candidati; i loro curriculum sono al vaglio dei dirigenti regionali e nazionali. Noi siamo pronti ad affrontare questa e tutte le altre sfide che ci attendono, la nostra maggior cura sarà quella di selezionare le persone migliori e più preparate, ma anche di buon senso; governare la Regione Campania, inguaiata come sta, non è per niente facile, ci vogliono persone competenti, con un forte spirito di sacrificio ed anche di buon cuore”.