Amarcord: Sky Sport celebra le migliori coppie d’attacco in Europa. C’è anche la Reggina

Gli approfondimenti sullo sport e nello specifico anche sul calcio. Sky Sport celebra le migliori coppie gol nella stagione 2006-2007 e dentro c’è anche quella storica della Reggina Calcio che nell’anno del meno undici ha visto grandi protagonisti Amoruso e Bianchi:

“Non si ferma l’amarcord con le migliori coppie offensive, analisi stagione per stagione nei principali campionati europei. Siamo arrivati al 2006-2007, annata che premia nuovamente il Barcellona con un Messi in più ma non solo: insieme ai blaugrana, infatti, c’è lo straordinario duo di un club che oggi gioca in Serie C. Sorpresa dall’Italia che nella top 20 iscrive altri 5 attacchi del nostro campionato, impatto identico a Liga e Bundesliga“.

Si fa riferimento a quel campionato in cui la Reggina, partita per le note vicende di Calciopoli con un handicap di quindici punti poi ridotti ad undici, riuscì ad ottenere la salvezza all’ultima giornata, grazie anche al contributo della coppia d’attacco Amoruso-Bianchi. 17 reti per il primo, 18 per il secondo. In quel Barcellona del 2006-2007 Ronaldinho chiude con 21 reti e Messi con 14.