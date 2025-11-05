Amaro Dhelios, D’Agostino: ‘Sconfitta preventivabile, il gruppo è giovane e voglioso’

"E il Palacalafiore è già uno spettacolo”

Le parole del leader della formazione parallela della Sportspecialist dopo la sconfitta in casa della forte Olimpia Bagnara: l’analisi degli avversari, il morale da tenere alto e l’entusiasmo del pubblico per il ritorno della pallavolo in città.

“È arrivata una nuova sconfitta preventivabile”. Antonio D’Agostino, capitano dell’Amaro Dhelios Reggio Calabria di Serie C, non usa giri di parole per commentare l’ultimo risultato della sua squadra, ma lo fa con la lucidità e la schiettezza che caratterizzano un leader.

Bagnara? “Sì, una gran bella squadra, un bel progetto. Quest’anno, rispetto all’anno scorso dopo la promozione, si sono molto rinforzati e hanno preso giocatori di categorie superiori che qua nella regione almeno li conoscono tutti. Giocatori come Francesco Pugliatti che fa la differenza: già l’anno scorso la faceva in Serie B, quindi è un lusso averlo in Serie C quest’anno. E comunque tanti giocatori d’esperienza come Emiliano Portella, Emilio Bellantone… giocatori che giocano da tanti anni insieme e hanno una particolare intesa che gli permette di fare bene”.

In un contesto così competitivo, la priorità per la giovane Amaro Dhelios è una sola: “Tocca ovviamente mantenere il morale alto per questo gruppo guidato dal nostro Mister Roberto Daquino.

Siamo tutti ragazzi che hanno voglia di fare e il campionato è lungo per fare bene”.

L’obiettivo, nonostante le difficoltà, è chiaro. “Sì, il campionato è lungo, eh. Ci saranno anche i play-off, quindi le prime otto del campionato avranno l’ingresso ai play-off. Si spera e si lotta per essere tra quelle otto e dobbiamo lavorare tanto e fare il meglio possibile, anche se sappiamo già quali possono essere le formazioni che, fra virgolette, sono proibitive. Però comunque in ogni partita dobbiamo mettere del nostro”.

Un faro di entusiasmo in questo inizio di stagione arriva dal pubblico di casa. D’Agostino si illumina parlando del Palacalafiore: “Che mi dici dell’atmosfera durante la sfida di Domotek, l’esordio casalingo? Già dalla prima partita si è vista la voglia di pallavolo della città, si è visto che le persone vogliono partecipare molto più dell’anno scorso. Già dalla prima, tanto pubblico, bellissimo, bellissimo spettacolo davvero e sia sugli spalti che nel campo. Oggi purtroppo 3-2, però è stata una bellissima partita combattuta”.

La strada, come ammette lo stesso capitano, è ancora lunga per questa Amaro Dhelios. Ma con un gruppo giovane e voglioso, un pubblico che sta riscoprendo la passione per la pallavolo e la guida di un capitano consapevole come D’Agostino, i presupposti per un campionato di crescita ci sono tutti.