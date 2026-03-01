Il San Pietro vince il campionato di calcio a 11 Amatori Over 35 ASC

Il campionato di calcio A-11 amatori over 35 A.S.C., con tre giornate di anticipo ha decretato il primo verdetto, con la vittoria dell’A.S.D San Pietro Calcio 2010 che si è aggiudicato in quel di Reggio Calabria il titolo relativo al girone C per l’anno agonistico 2025-2026 ed ha decretato un altro verdetto, il diritto e la possibilità per la squadra del Presidente Franco Gallo di poter partecipare alle fasi regionali ASC, che si svolgeranno nella seconda metà del mese di giugno p.v.

Numeri importanti per la squadra di mister Domenico Chirico, 34 punti fino a questo momento, frutto di 11 vittorie ed un pari, rimediato proprio contro la diretta concorrente alla vittoria finale del Campionato, la formazione reggina dei Granchi Avatori, nessuna sconfitta, 41 reti segnate e solo 8 reti subite, con una media di 3,4 gol a partita ed una differenza di più 33. Le partite interne sono state disputate presso il Centro Sportivo Sant’Agata di Reggio Calabria, storica sede di allenamento della Reggina Calcio, seguite di volta in volta da un buon numero di “aficionados”, che hanno esultato e gioito per le prodezze del bomber Domenico Paviglianiti, autore di ben 9 centri, fino ad adesso, in questa stagione. La squadra messa su dal tecnico Domenico Chirico, noto nella nostra regione per aver calcato i campi del semiprofessionismo e dei dilettanti in diverse squadre, sempre esigente con i propri atleti, interprete di un calcio votato all’attacco, il 4-3-3 è il suo schema classico e propugnatore di un gioco fatto di possesso palla, di costruzione dell’azione e di velocità di esecuzione, nonostante l’età media della squadra 43,1 anni era una delle più alte del girone, hanno portato a questo eccellente risultato.

Quindi analizzando i numeri che certamente sono significativi e dimostrano, facendo una panoramica generale sulle prestazioni della stagione della squadra, bisogna riconoscere che è stata tutta la squadra che si è espressa nel corso dell’anno con costanza e con la voglia di vincere, ben disposta in campo, tecnicamente ed atleticamente all’altezza della situazione, intuendo fin dall’avvio del campionato la consapevolezza della propria forza.

Il San Pietro Calcio 2010 ad onore del vero è ancora in corsa per le fasi finali per la conquista della Coppa Calabria Amatori A.S.C., avendo superato brillantemente i preliminari e quindi con la recondita aspirazione e possibilità di raggiungere un altro ambito traguardo stagionale.

Ma teniamo conto che la stagione agonistica non è ancora giunta al termine, continuerà dopo la fine del Campionato e della Coppa con una coda agonistica di rilievo e proseguirà con la disputa dei play-off, mini torneo, riservato però alle sole squadre classificate tra la seconda e la quinta posizione in classifica generale, che darà alla vincente la possibilità di aggregarsi al San Pietro Calcio 2010, già qualificata, come dicevamo, per poter partecipare alle fasi regionali.

L’Organizzazione della Servizi Sportivi Calcio e non solo, comunque, ha in serbo delle sorprese, ha già programmato lo svolgimento della Coppa Città Metropolitana, che vedrà coinvolte tutte le squadre della provincia di Reggio Calabria, comprendente quindi anche il San Pietro Calcio 2010, che si daranno battaglia per aggiudicarsi l’ambita Coppa in palio, che darà la possibilità di staccare così anche un altro biglietto di partecipazione alle fasi finali del prossimo mese di giugno.